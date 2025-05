EUA realizará desfile militar em 14 de junho, dia do aniversário de Trump

Os Estados Unidos vão realizar um desfile militar em 14 de junho, coincidindo com o 250º aniversário da criação do Exército de terra americano no dia que o presidente Donald Trump cumprirá 79 anos, anunciou nesta sexta-feira (2) a Casa Branca.

Trump "homenageará os veteranos americanos, os militares no serviço ativo e a história militar com um desfile militar", escreveu uma porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, na rede social X.