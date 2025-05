EUA fará desfile militar em 14 de junho, dia do aniversário de Trump

Os Estados Unidos celebrarão um desfile militar em 14 de junho, data que marca o 250º aniversário da criação do Exército e também o aniversário de 79 anos do presidente Donald Trump.

Trump prometeu comemorar o 250º aniversário dos EUA com pompa em 2026, mas neste ano deseja realizar o tão esperado desfile militar, uma ideia que cultivou durante seu primeiro mandato (2017–2021).

Trump "prestará homenagem aos veteranos americanos, aos militares em serviço ativo e à história militar com um desfile", escreveu a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, na rede social X.

Kelly compartilhou também um link de um artigo da Fox News afirmando que o desfile contará com tropas americanas e estudantes das academias militares do país.

Além disso, o evento evocará — com figurantes e equipamentos — a guerra da independência, a guerra civil dos EUA, as duas guerras mundiais, a guerra do Vietnã e conflitos mais recentes, como os do Iraque e do Afeganistão.