Espanha e Portugal vão colaborar para identificar causas do apagão

Espanha e Portugal criaram um grupo de acompanhamento conjunto para identificar as causas do apagão elétrico maciço que afetou a península ibérica na última segunda-feira, acordaram a ministra espanhola para a Transição Ecológica e a titular portuguesa da pasta do Meio Ambiente e Energia.

Durante uma reunião por videoconferência, a espanhola Sara Aagesen e a portuguesa Maria da Graça Carvalho chegaram a um acordo, nesta sexta, para implantar este grupo de acompanhamento para "analisar as circunstâncias do ocorrido", informou o Ministério da Transição Ecológica espanhol em um comunicado.