Cinco pessoas sobrevivem após queda de avião em pântano repleto de jacarés na Bolívia

Cinco pessoas sobreviveram a um acidente de avião de pequeno porte na Amazônia boliviana e permaneceram 36 horas presas em um pântano antes de serem resgatadas nesta sexta-feira (2), informaram as autoridades.

Todos os ocupantes — três mulheres, uma criança e o piloto — saíram ilesos e foram encontrados sobre a aeronave virada, no departamento amazônico de Beni, no nordeste do país.