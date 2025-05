CIA suprimirá 1.200 empregos, segundo o Washington Post

O governo do presidente Donald Trump comunicou aos congressistas que o corte de empregos na CIA será realizado ao longo de vários anos, sem demissões, escreve o jornal americano.

Um porta-voz da agência de inteligência não confirmou as cifras, mas disse que seu diretor, John Ratcliffe, "avança rapidamente para assegurar que o pessoal da CIA cumpra com as prioridades de segurança nacional estabelecidas pela administração".

Essas mudanças deveriam "situar a CIA em uma melhor posição para realizar suas missões".

No início deste ano, a CIA se tornou a primeira das agências de inteligência americanas a propor cortes, em resposta ao desejo de Trump de suprimir milhares de funcionários para reduzir o papel do governo federal.

Não se sabe quantos funcionários tem a CIA e qual é seu orçamento.