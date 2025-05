Barco que transportava ajuda para Gaza é atacado por drones na costa de Malta

Os ativistas da Flotilha da Liberdade disseram que "suspeitam" que Israel esteja por trás do ataque, que não deixou feridos. Os serviços de resgate cipriotas indicaram que as autoridades da ilha os informaram sobre um ataque de drones israelenses.

Uma embarcação com ajuda humanitária a caminho da Faixa de Gaza foi atacada com drones na costa de Malta nesta sexta-feira (2), relataram ativistas palestinos.

A AFP contatou o Exército israelense, que se recusou a comentar.

"Às 00h23, horário de Malta (19h23 de quinta-feira, em Brasília), o 'Conscience', um barco da Flotilha da Coalizão pela Liberdade, foi atacado diretamente em águas internacionais", anunciou a organização.

"Drones armados atacaram duas vezes a frente de uma embarcação civil desarmada, causando um incêndio e uma ruptura significativa no casco", acrescentou.

Israel costuma realizar operações de inteligência fora de suas fronteiras, várias delas registradas desde o início da guerra em Gaza em outubro de 2023. No entanto, as autoridades só as reconhecem posteriormente.