Ativistas questionam esforços dos cardeais Parolin e Tagle em casos de abuso sexual

O conclave começa em 7 de maio e esta questão será um dos principais desafios para o sucessor do papa Francisco.

Ativistas contra a violência sexual na Igreja católica questionaram, nesta sexta-feira (2), se dois cardeais com chances de se tornarem o próximo papa, Pietro Parolin e Luis Antonio Tagle, atacariam o flagelo para proteger as crianças de abusos futuros.

O italiano Parolin, secretário de Estado do falecido papa argentino, e Tagle, ex-arcebispo de Manila, aparecem na lista de possíveis papáveis.

"Se o cardeal Parolin se tornar papa, teremos um consumado guardião do segredo à frente da Igreja católica, e acho que qualquer esperança de transparência em torno do abuso sexual será completamente frustrada", disse Anne Barrett Doyle, codiretora da ONG Bishop Accountability, sediada nos EUA, que documenta a violência clerical.

"Nenhum funcionário da igreja no mundo ocultou tantos documentos sobre abusos das autoridades civis quanto o cardeal Parolin", disse Doyle em uma entrevista coletiva do lado de fora dos muros do Vaticano.

Ela citou vários exemplos de "obstrução da justiça" ao redor do mundo, incluindo no Chile, no Reino Unido e na Polônia, pelos quais destacou Parolin como o principal responsável.