Ao menos 29 mortos em bombardeios israelenses em Gaza, segundo a Defesa Civil

A Defesa Civil da Faixa de Gaza informou, nesta sexta-feira(2), que 29 pessoas morreram em bombardeios israelenses no território palestino, devastado pela guerra e submetido a um bloqueio total por parte de Israel há dois meses.

Segundo Mohammed al Mughayir, um responsável da Defesa Civil de Gaza, 20 pessoas morreram em bombardeios israelenses desde o amanhecer: seis em Beit Lahia, no norte da Faixa; nove no campo de refugiados de Al Bureij, no centro; três perto de Khan Yunis, no sul, e dois em um bairro do oeste de Cidade de Gaza, no norte do território.