Wall Street fecha em alta impulsionada por resultados de gigantes da tecnologia

A Bolsa de Nova York fechou nesta quinta-feira (1º) em alta, impulsionada por resultados melhores do que o esperado de duas gigantes americanas do setor de tecnologia, Meta e Microsoft, que puxaram consigo outras grandes capitalizações.

Há um "impulso no mercado após (...) os mínimos de abril" graças, em particular, a "uma reação positiva aos resultados de Microsoft e Meta", indicam os analistas do Briefing.com em uma nota.

Esses números "marcaram o ritmo hoje e era praticamente impossível que o mercado não se recuperasse", explicou à AFP Steve Sosnick da firma Interactive Brokers.

A Microsoft disparou nesta quinta (+7,63%) após publicar na véspera resultados que superaram amplamente as expectativas, movidos mais uma vez pelo crescimento da computação em nuvem e da inteligência artificial (IA), cuja demanda continua forte.

O lucro líquido foi de 25,8 bilhões de dólares no terceiro trimestre contábil do exercício fiscal da empresa, que vai de janeiro a março. Foi um aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado.