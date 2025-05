Sheinbaum e Trump concordam em negociar para melhorar balança comercial México-EUA

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, concordou com o seu contraparte dos Estados Unidos, Donald Trump, em continuar as negociações para melhorar a balança comercial entre ambos os países, um dos argumentos do republicano para impor tarifas aduaneiras.

Em uma conversa telefônica "muito positiva", foi estabelecido que as equipes dos dois governos "continuarão trabalhando nos próximos dias em alternativas para melhorar nossa balança comercial", escreveu a presidente mexicana em sua conta na rede social X nesta quinta-feira (1º).