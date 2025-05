Polícia antiterrorismo britânica investiga vídeos de shows do grupo de rap Kneecap

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em um vídeo publicado on-line, um dos rappers parece gritar "vamos Hamas, vamos Hezbollah" durante um show em Londres no ano passado. No outro, datado de novembro de 2023, uma pessoa afirma no palco que um "bom Tory (membro do partido conservador britânico) é um Tory morto. Mate seu parlamentar".

A líder dos conservadores, Kemi Badenoch, pediu que o grupo fosse banido, e alguns parlamentares exigiram que eles fossem retirados da programação do festival Glastonbury no final de junho.

Após a repercussão, o grupo teve shows cancelados na Inglaterra e na Alemanha.

Na segunda-feira, os rappers declararam "não apoiar ou nunca terem apoiado o Hamas ou o Hezbollah". "Condenamos todos os ataques contra civis, sempre", disseram nas redes sociais.