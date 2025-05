No Dia Nacional da Oração, Trump fala em "virgens" e ouve sobre "sonhos divinos"

Um homem chegou a se ajoelhar diante do republicano de 78 anos durante a cerimônia realizada no Jardim das Rosas da residência presidencial.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou nesta quinta-feira (1º) o Dia Nacional da Oração com um evento na Casa Branca no qual falou sobre "virgens" e esteve rodeado de líderes religiosos que pediram que lhe fossem concedidos "sonhos divinos".

Trump tem adotado um tom cada vez mais devoto desde que sobreviveu a uma tentativa de assassinato no ano passado. Chegou a afirmar, em sua posse, que foi "salvo por Deus".

"Cerca-o com proteção divina sobrenatural", disse a televangelista Paula White, conselheira espiritual de Trump e diretora de seu recém-criado Escritório da Fé.

No entanto, no evento foi aclamado em termos quase messiânicos.

Trump teve por muito tempo uma relação ambígua com a religião, especialmente em meio a uma série de escândalos sexuais e uma condenação penal. Também vendeu bíblias com a marca Trump por 60 dólares (R$ 340 reais) durante a campanha eleitoral.

Trump também agradeceu aos numerosos eleitores muçulmanos que o apoiaram no ano passado, convencidos por sua promessa de pôr fim ao derramamento de sangue nos conflitos ativos no Oriente Médio.

Apesar de seus diversos escândalos, os cristãos evangélicos continuaram apoiando Trump nas eleições de 2024, assim como fizeram em 2016. Nesta quinta-feira, ele os agradeceu no evento que durou 90 minutos sob um sol escaldante.

Mas ele se desviou do tema e se alongou ao falar sobre a ideia promovida por algumas correntes do islamismo segundo a qual os mártires de sua causa receberiam 72 virgens no paraíso.

Falando sobre seu encontro com imãs em Michigan, onde há uma grande população árabe-americana, Trump disse: "Perguntei a eles: 'Vocês querem morrer?'. Eles responderam: 'Não queremos morrer'. Então eu disse: 'E que tal 38 virgens?'. Eles responderam: 'Isso é uma tolice'".

