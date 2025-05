Manolo 'el del Bombo', torcedor mais ilustre da seleção espanhola, morre aos 76 anos

Manuel Cáceres Artesero, o mais ilustre torcedor do futebol espanhol por mais de 40 anos, conhecido como Manolo "el del Bombo", faleceu nesta quinta-feira (1º) aos 76 anos.

O famoso torcedor, natural de Ciudad Real, morava na cidade de Moncofar, na província de Castellón. De lá, ele viajava para assistir aos jogos da seleção espanhola quando suas forças ainda permitiam, sempre acompanhado de seu bumbo.

Manolo torceu pela Espanha em dez Copas do Mundo ao longo de quatro décadas. A última partida foi entre Espanha e Holanda, disputada no Mestalla em 23 de março, na qual 'La Roja' venceu nos pênaltis após um empate por 3 a 3 no tempo regulamentar.

