Líder da minoria drusa da Síria denuncia massacres e critica o poder islamista

Os confrontos perto da capital, Damasco, e no sul do país entre combatentes drusos e grupos armados vinculados ao poder sunita ilustram a instabilidade persistente na Síria, quase cinco meses após uma coalizão de rebeldes islamistas ter derrubado o regime repressivo de Bashar al Assad.

O líder espiritual da minoria drusa da Síria denunciou nesta quinta-feira (1º) uma "campanha genocida" contra sua comunidade e atacou o poder do presidente Ahmed al Sharaa, após confrontos de natureza confessional que deixaram mais de 100 mortos em dois dias, segundo uma ONG.

Segundo a ONG, 30 membros das forças de segurança do governo islamista e combatentes filiados morreram, assim como 21 combatentes drusos e 10 civis durante confrontos nos subúrbios de Jaramana e Sahnaya, perto de Damasco, na terça e na quarta-feira.

Na província de Sueida, reduto da comunidade drusa perto de Israel, outros 40 combatentes drusos morreram na quarta-feira, 35 deles em uma emboscada, de acordo com o OSDH.

Os combates em Jaramana e Sahnaya, perto de Damasco, onde vivem cristãos e drusos, assim como na província meridional de Sueida, reavivaram o pesadelo dos massacres que no início de março deixaram um saldo de 1.700 mortos no oeste do país, em sua grande maioria membros da minoria alauita.

A violência nessa área do país, montanhosa e costeira, foi precipitada por ataques de homens ligados ao clã Assad contra as forças de segurança.

Os drusos são uma comunidade religiosa esotérica derivada do islamismo xiita, e estão distribuídos entre Líbano, Síria e Israel.