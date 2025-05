Israel reabre estradas fechadas por incêndio perto de Jerusalém

A polícia israelense reabriu, nesta quinta-feira (1°), todas as estradas fechadas por um incêndio perto de Jerusalém, que continua ativo, o que levou o governo a declarar "emergência nacional".

"Todas as estradas foram reabertas ao tráfego", declarou a polícia em um comunicado na manhã desta quinta-feira.

Os bombeiros continuaram trabalhando durante a noite para extinguir as chamas. De acordo com os serviços de emergência, 163 equipes ainda estavam mobilizadas contra o incêndio, com o apoio de 12 aeronaves.

Na noite de quarta-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou uma "emergência nacional" e alertou que as chamas poderiam atingir a cidade de Jerusalém.

Os serviços de ajuda da Magen David Adom (Cruz Vermelha Israelense) atenderam 23 pessoas na quarta-feira, a maioria por queimaduras ou inalação de fumaça. Entre elas estavam duas mulheres grávidas e dois bebês com menos de um ano.