EUA prevê novas negociações com o Irã, Trump pressiona por sanções

No entanto, em Washington, a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, afirmou que a data e o local da reunião nunca haviam sido definidos.

"Todas as compras de petróleo ou produtos petroquímicos iranianos devem cessar já!", escreveu ele em sua plataforma Truth Social. "Qualquer país ou pessoa que compre qualquer quantidade de petróleo ou produtos petroquímicos do Irã estará sujeito, de imediato, a sanções secundárias", escreveu.

Na quarta-feira, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, advertiu o Irã nas redes sociais sobre seu apoio aos insurgentes huthi do Iêmen, que estão sendo alvos de ataques aéreos americanos devido aos lançamentos de mísseis no Mar Vermelho em solidariedade aos palestinos.

"Vocês sabem muito bem do que as Forças Armadas dos Estados Unidos são capazes, e foram avisados. Pagarão as consequências no momento e lugar que escolhermos", escreveu Hegseth.