Defesa Civil de Gaza reporta pelo menos 24 mortos em bombardeios israelenses

O Exército israelense pôs fim em 18 de março a dois meses de trégua com o Hamas e retomou sua ofensiva na Faixa de Gaza, lançada após o ataque sem precedentes do grupo islamista palestino em 7 de outubro de 2023.

A Defesa Civil de Gaza informou, nesta quinta-feira (1°), de pelo menos 24 mortos em bombardeios israelenses no território palestino, onde Israel bloqueia a entrada de ajuda humanitária há quase dois meses.

Durante a noite passada, oito pessoas morreram em um bombardeio contra uma casa no campo de refugiados de Khan Yunis, no sul do território, detalhou à AFP uma autoridade da Defesa Civil, Mohammed al Mughayyir.

Outras quatro pessoas morreram em um bombardeio no bairro de Al Tuffah da Cidade de Gaza, no norte, acrescentou.

Pelo menos 12 pessoas morreram em sete ataques no território, um dos quais ocorreu na cidade de Deir al Balah, no centro, segundo a mesma fonte.

"Encontramos todas essas casas destruídas, crianças, mulheres e jovens despedaçados pelos bombardeios", explicou Ahmed Abu Zarqa, após o ataque de Khan Yunis.