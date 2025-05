Cuba tem grande marcha de 1º de maio contra sanções dos EUA

Cuba celebrou este 1º de maio, Dia do Trabalho, com uma enorme marcha em frente ao Palácio da Revolução para reafirmar sua rejeição ao embargo dos Estados Unidos e sua "perversa campanha" contra as brigadas médicas cubanas.

É a primeira grande manifestação desde 2022, após protestos mais modestos pela escassez de combustível e problemas de transporte que afetam a ilha.