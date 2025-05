Conselheiro de Segurança Nacional de Trump deixa o cargo (imprensa americana)

O conselheiro de Segurança Nacional do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, Mike Waltz, deixará o cargo após um escândalo no qual um jornalista foi acidentalmente incluído em uma conversa sobre ataques aéreos no Iêmen, informou a imprensa americana.

Waltz e seu vice, Alex Wong, deixarão seus cargos, informou a CBS News. De acordo com a Fox News, Trump fará uma declaração em breve sobre estas demissões.