Chanceler do Omã anuncia adiamento de diálogos Irã-EUA por razões 'logísticas'

O ministro das Relações Exteriores do Omã, cujo país está mediando as conversações do Irã com os Estados Unidos sobre seu programa nuclear, afirmou nesta quinta-feira (1º) que adiou a última rodada prevista para esta semana.

"Por razões logísticas, estamos reprogramando a reunião entre Estados Unidos e Irã prevista provisoriamente para sábado, 3 de maio. As novas datas serão anunciadas assim que um acordo mútuo for alcançado", disse Badr Albusaidi em um comunicado na rede social X.