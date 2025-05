Britânica de 115 anos se torna pessoa mais idosa do mundo

Caterham nasceu em uma cidadezinha de Hampshire, no sul da Inglaterra em 21 de agosto de 1909, vive em um asilo de Surrey, na mesma região.

Uma mulher britânica, Ethel Caterham, de 115 anos de idade, se tornou a pessoa mais idosa do mundo, após a morte de uma freira brasileira que detinha o recorde, anunciaram grupos de pesquisa especializados nesta quinta-feira (1º).

A britânica, que já viveu mais que seu esposo e suas duas filhas, agora é a pessoa mais idosa do mundo, segundo o Grupo de Pesquisa Gerontológica (GRG), com sede nos Estados Unidos, e a base de dados LongeviQuest, após a morte de Inah Canabarro Lucas, de 116 anos, no Brasil.

Essa bisavó é a pessoa britânica mais idosa da história, segundo a base de dados "Oldest in Britain".

Caterham, que tem três netos e cinco bisnetos, celebrou seus 115 anos em agosto, recebendo uma carta do rei Charles III, que a felicitou por um "feito verdadeiramente notável".

"Nunca discuto com ninguém! Escuto e faço o que eu gosto", disse em seu aniversário no ano passado, para explicar o segredo de sua longevidade.