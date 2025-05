Assessor de Segurança Nacional de Trump deixa cargo, diz imprensa

O assessor de Segurança Nacional do presidente americano, Donald Trump, Mike Waltz, deixará seu cargo após um escândalo no qual um jornalista foi incluído acidentalmente em uma conversa sobre ataques aéreos no Iêmen, informou a imprensa americana.

Waltz e seu auxiliar, Alex Wong, deixarão seus postos, informou a CBS News. Segundo a Fox News, Trump fará uma declaração em breve sobre essas demissões.