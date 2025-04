Vox, partido de extrema direita espanhol, foi condenado por financiamento ilegal

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Isso envolve ter recebido ou aceitado doações não identificadas em dinheiro", segundo os registros de contas anuais dos anos fiscais de 2018, 2019 e 2020.

O tribunal condenou o partido a pagar uma multa de 862.496,72 euros, decisão que o Vox anunciou que recorrerá, considerando-a "injusta", já que "em outras ocasiões o Tribunal de Contas arquivou casos idênticos".

O Vox organizou uma manifestação, "Make Europe Great Again", em Madri, no início de fevereiro, com a participação de líderes do grupo parlamentar de extrema direita Patriotas pela Europa, incluindo Viktor Orban e Marine Le Pen.

Dirigido por Santiago Abascal, o Vox é a terceira formação política espanhola, atrás do Partido Popular de direita e do Partido Socialista do primeiro-ministro Pedro Sánchez.