Procuradoria sul-coreana revista casa do ex-presidente Yoon

A Procuradoria sul-coreana revistou a casa do ex-presidente Yoon Suk Yeol nesta quarta-feira(30) como parte de uma investigação de um xamã acusado de receber presentes para a ex-primeira-dama, informou a agência de notícias Yonhap.

O líder conservador foi afastado do cargo neste mês pelo Tribunal Constitucional por ter declarado uma breve lei marcial no início de dezembro, o que gerou uma grave crise política no país.