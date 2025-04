PIB do México cresce no primeiro trimestre em meio a incerteza por tarifas

A economia mexicana, a segunda maior da América Latina depois do Brasil, cresceu 0,6% interanual no primeiro trimestre de um ano marcado pela incerteza sobre as tarifas dos Estados Unidos, informou nesta quarta-feira (30) o Instituto Nacional de Estatística (Inegi). O México é um dos países mais vulneráveis às tarifas do presidente americano Donald Trump, já que 80% de suas exportações vão para os Estados Unidos, seu maior destino comercial e parceiro no acordo de livre comércio T-MEC.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo o Inegi, o setor industrial, que inclui as vitais manufaturas para exportação, contraiu-se 1,4% em um ano. As atividades primárias, que abrangem a agricultura e pecuária, avançaram 6%, e o setor de serviços subiu 1,3%. Frente aos três meses anteriores, o PIB mexicano avançou 0,2%, de acordo com as previsões preliminares do Inegi. Nesta medição, o setor industrial recuou 0,3%, enquanto as atividades primárias avançaram 8,1% e as terciárias estagnaram. Uma análise da firma britânica Capital Economics explicou que a "fraqueza" na atividade industrial sugere que as tarifas americanas, que começaram a vigorar no início de março, "afetaram negativamente a economia" mexicana.

"O crescimento foi impulsionado por uma alta na agricultura, enquanto o resto da economia, e em particular o setor manufatureiro, continuou com dificuldades", destacou. - “Boa notícia” - A presidente Claudia Sheinbaum recebeu como "uma boa notícia" o crescimento do PIB diante da incerteza que a política comercial de Trump causou.

"É claro que queremos mais, mas frente à circunstância das tarifas, a situação de incerteza que a economia mundial atravessou todos estes meses pelo novo marco que o presidente Trump impôs, é uma boa notícia", declarou a governante em sua habitual coletiva de imprensa matinal. As tarifas que Trump aplicou a dezenas de países excluem no caso do México e Canadá todos os bens que são exportados sob as normas do T-MEC. No entanto, as indústrias automotiva e siderúrgica sim enfrentam taxações por parte dos Estados Unidos.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) previu na semana passada que a economia mexicana se contrairá 0,3% este ano. Mas o governo de Sheinbaum confia em alcançar um crescimento entre 1,5% e 2,3% em 2025. - "Avanço" em automóveis -