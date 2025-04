Medicamento mais receitado na França passa para as mãos de capital americano

O doliprane, um analgésico e antipirético que é o medicamento mais receitado na França com 300 milhões de caixas anuais, passou, nesta quarta-feira (30), para as mãos do fundo de investimento americano CD&R, indicou o grupo farmacêutico francês Sanofi.

A Sanofi vendeu 50% de sua filial Opella, que produz o doliprane, ao fundo americano CD&R, ao mesmo tempo em que conserva uma participação de 48,2% nesta empresa que comercializa outros tratamentos à base de vitaminas, minerais e suplementos.