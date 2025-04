Javier Cercas: para papa Francisco, o clericalismo era 'o câncer da Igreja'

Esgotado pelas dezenas de entrevistas que dá em sequência, Cercas chega ao hotel Hilton de Bogotá sem saber quantos dias já está na Colômbia: "Me tratam como uma estrela do rock", brinca em uma conversa com a AFP sobre "El Loco de Dios en el Fin del Mundo", o título que bate recordes de vendas na Espanha.

"Ateu", "laicista militante", "incrédulo rigoroso". Assim se define o escritor espanhol Javier Cercas, que com essas credenciais acompanhou o papa Francisco a uma viagem ao "fim do mundo" onde comprovou que ambos eram unidos por uma ideia temerária: "o anticlericalismo".

Embora ambos compartilhem uma "reivindicação total do sentido do humor", havia diferenças. Bergoglio "tinha uma personalidade muito forte" e "era um homem muito ambicioso": "Eu acredito que chegou aonde chegou quando se livrou de sua ambição", argumenta.

Cercas compara a figura do "controverso" santo padre com a de Jesus Cristo, porque ambos seguiam o "cristianismo primitivo" que aposta em estar perto da periferia, dos "desgraçados, dos pobres, das putas".

Para o autor, membro da Real Academia Espanhola, que saltou à fama internacional em 2001 com "Los Soldados de Salamina", a história da Igreja é a história da "perversão do cristianismo". Diz que se distanciou das pessoas para cair em abusos de poder como os casos de pedofilia e abuso sexual.

Com cada vez menos fiéis católicos na América Latina e no mundo, Cercas considera que a Igreja deve seguir com as reformas de Francisco para se manter de pé.

Para Cercas, há dois caminhos possíveis para o próximo papa que sairá do conclave no Vaticano: que seja um reformista mais moderado que Bergoglio ou que seja um conservador que finge ser reformista, mas na verdade "freia" qualquer mudança.