Jack Draper vence Tommy Paul e vai às quartas do Masters 1000 de Madri

O tenista britânico Jack Draper, número seis do mundo, se classificou para as quartas de final do Masters 1000 de Madri nesta quarta-feira (30) ao derrotar o americano Tommy Paul (nº 12) sem dificuldades, por 6-2 e 6-2, em uma hora e oito minutos.

Draper se tornou o primeiro britânico a chegar às quartas de final em quadras de saibro desde Daniel Evans em 2021.