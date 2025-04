Grupos de DH pedem que ONU intervenha na expulsão de migrantes para El Salvador

O governo do presidente Donald Trump paga El Salvador para trancar imigrantes em uma prisão de segurança máxima, onde violações de direitos humanos são supostamente cometidas. Segundo Washington, esses imigrantes são criminosos e membros de gangues como El Tren de Aragua ou MS-13.

Dezenas de organizações de direitos civis e profissionais do direito pediram à ONU que investigasse e tomasse medidas imediatas para impedir o envio de imigrantes expulsos dos Estados Unidos para El Salvador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O acordo entre Trump e o presidente salvadorenho, Nayib Bukele, é uma "violação flagrante das obrigações internacionais de direitos humanos", escreveram grupos como a União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU) em uma carta enviada na terça-feira ao chefe da ONU, António Guterres.

A carta pede que as Nações Unidas "tomem medidas imediatas e significativas" e investiguem "os termos do acordo e as condições de confinamento" dos migrantes.

Os signatários da carta descrevem essas expulsões como "violações internacionais dos direitos humanos".

A ACLU já havia solicitado a dois relatores especiais da ONU para a proteção dos direitos humanos que discutissem urgentemente esse assunto com os Estados Unidos e El Salvador.