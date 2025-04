Governismo inscreve quatro candidatos para primárias no Chile

Os partidos da aliança que apoia o governo do presidente Gabriel Boric vão se enfrentar em primárias voluntárias no próximo dia 29 de junho. A ex-ministra do Interior de Boric Carolina Tohá é a favorita para vencer a disputa interna, da qual vão participar a ex-ministra do Trabalho comunista Jeanette Jara e os deputados Gonzalo Winter (Frente Ampla) e Jaime Mulet (Federação Regionalista Verde Social).

A coalizão governista de esquerda inscreveu nesta quarta-feira (30) quatro candidatos para disputar as primárias que vão definir quem vai concorrer à Presidência do Chile em novembro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os partidos de direita não se inscreveram para primárias e seus candidatos devem se enfrentar no primeiro turno.

Em nível geral, a ex-prefeita do município de Providencia Evelyn Matthei, apoiada pelos partidos da direita tradicional, lidera a corrida pela Presidência, com 20% das intenções de voto. A pesquisa Cadem mais recente dá a Carolina Tohá 6% das preferências, seguida por Winter e Jeanette, ambos com 4%.

Além de Evelyn Matthei, competiriam em novembro pela direita José Antonio Kast, do Partido Republicano; Johannes Kaiser, do Partido Nacional Libertário; e Francesa Muñoz, do Partido Social Cristão.

Kast, que perdeu no segundo turno para Boric em 2021, aparece nas pesquisas com 12% das preferências, enquanto Kaiser tem 11%. O prazo de inscrição dos candidatos à Presidência é 18 de agosto.