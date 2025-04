EUA expressa 'sérias dúvidas' sobre imparcialidade da UNRWA perante CIJ

Os Estados Unidos expressaram "sérias dúvidas" sobre a imparcialidade da agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA) perante a Corte Internacional de Justiça (CIJ) nesta quarta-feira (30), durante as audiências sobre as obrigações humanitárias de Israel com os palestinos.

"A imparcialidade da UNRWA gera sérias dúvidas devido às informações de que o Hamas teria utilizado suas instalações e que parte de seu pessoal teria participado no ataque terrorista de 7 de outubro contra Israel", declarou Josh Simmons, da equipe jurídica do Departamento do Estado.