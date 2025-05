EUA e Ucrânia assinam acordo para acesso aos recursos naturais ucranianos

Os Estados Unidos e a Ucrânia assinaram nesta quarta-feira (30), em Washington, um acordo que estabelece um fundo de investimento para a reconstrução do país devastado pela guerra e concede à administração do presidente Donald Trump acesso aos recursos naturais ucranianos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Trump havia exigido os direitos sobre a riqueza mineral da Ucrânia como compensação pelos bilhões de dólares em armas americanas enviadas durante o mandato do ex-presidente democrata Joe Biden, após a invasão russa ocorrida há pouco mais de três anos.

Paralelamente a esse acordo, estão em andamento múltiplas negociações diplomáticas em busca de uma saída para o conflito bélico.

Ao anunciar a assinatura do acordo em Washington, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que ele demonstra "o compromisso de ambas as partes com a paz e a prosperidade" na Ucrânia.

– "Livre, soberana, próspera" –