Energias renováveis na mira após grande apagão na Espanha

O boom das energias renováveis debilitou a rede elétrica espanhola? Dois dias depois do enorme apagão que afetou a península, as perguntas desta quarta-feira (30) se centram no mix energético ibérico, para além das mensagens tranquilizadoras das autoridades.

"A falta de nucleares e o 'boom' das renováveis derrubaram a rede elétrica", afirma o jornal conservador ABC em sua capa. "Corredor ignora os alertas sobre as renováveis há cinco anos", lamenta, por sua vez, o El Mundo, apontando a presidente do operador da rede elétrica espanhola.