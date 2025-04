Denunciante de Harvey Weinstein reitera acusação de estupro em novo julgamento em NY

"Eu me dei conta: 'estou sendo estuprada, é isso'", contou a ex-assistente de produção Miriam Haley nesta quarta-feira (30), no julgamento do ex-magnata do cinema Harvey Weinstein, que voltou ao banco dos réus por agressão sexual e estupro.

Assim como há cinco anos, Haley explicou em detalhes o que aconteceu naquele dia de julho de 2006, após aceitar um convite para ir ao apartamento nova-iorquino do produtor, quando era uma jovem assistente de produção em busca de trabalho.

Ela já conhecia Weinstein e havia rejeitado suas investidas, mas a jovem, nascida na Finlândia, havia acabado de encerrar um contrato em um programa de televisão produzido por ele.

No apartamento, localizado no bairro boêmio do SoHo, o homem "se lançou" rapidamente sobre ela e a "beijou" à força, enquanto ela tentava resistir.

"Eu me levantei do sofá, ele também se levantou", acrescentou Haley do banco das testemunhas, entre o júri e o juiz. O produtor então a empurrou para um quarto a colocou na cama, onde colocou seu peso sobre ela e segurou com "muita força".