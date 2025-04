Companheiros virtuais de IA apresentam riscos aos jovens, alerta ONG

Os aplicativos que oferecem companhia virtual por meio de inteligência artificial (IA) apresentam riscos reais e devem ser proibidos para menores de idade, alertou a ONG americana Common Sense em um estudo publicado nesta quarta-feira (30).

Com o boom da IA generativa desde o surgimento do ChatGPT, muitas start-ups lançaram aplicativos focados em conversação e contato, às vezes descrevendo-os como terapeutas ou amigos virtuais que interagem de acordo com os gostos e as necessidades de cada usuário.