Cardeal espanhol de Rabat não quer um 'imitador de Francisco' como novo papa

O cardeal Cristóbal López Romero confessa estar curioso e inquieto ante seu primeiro conclave, que escolherá o sucessor do papa Francisco. Seu voto será decidido na Capela Sistina, onde chega convencido de que não quer um "imitador" do pontífice latino-americano.

"A duras penas confesso a uma pessoa a cada seis meses", diz risonho à AFP - o islã é a religião majoritária no Marrocos. "Isso me ajudou a descobrir que eu não estava ali para servir a Igreja, mas, sendo Igreja, para me colocar a serviço do mundo, neste caso, o mundo muçulmano".

Está em Roma para o conclave convocado após a morte de Francisco, que criou seu cardinalato em 2019.

"Não decidi nada", se apressa a dizer esse salesiano nascido na província espanhola de Almería.

"Acreditamos no Espírito Santo e veremos o que ele nos indica e para onde temos que ir"; o próximo papa "não tem que ser necessariamente um Francisco novamente, um imitador de Francisco. Eu me conformo com que seja um bom imitador de Cristo, que seja um bom cristão, uma boa pessoa e que esteja atento ao que se passa no mundo".