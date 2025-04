Ao menos 288 civis morreram em Kursk desde início da incursão ucraniana, diz Moscou

"De acordo com dados do Ministério da Saúde da Rússia, desde agosto, a saúde de 791 pessoas piorou, e 288 delas morreram", disse o governador da região de Kursk, Alexander Khinstein, nas redes sociais.

Ele acrescentou que ainda há muitos corpos a serem recuperados.

Segundo o Kremlin, as forças russas expulsaram as tropas ucranianas desta região fronteiriça nos últimos dias, com a ajuda de tropas norte-coreanas. Kiev, no entanto, afirma que ainda luta na área.

O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu punir os soldados ucranianos capturados na região e tratá-los como "terroristas".

A Rússia lançou sua ofensiva contra a Ucrânia em fevereiro de 2022.