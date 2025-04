Wall Street fecha no azul em meio a série de dados econômicos dos EUA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O mercado passou a subir à medida que (...) o governo foi dando a entender que se desenham negociações" na frente tarifária, disse à AFP Tom Cahill, da Ventura Wealth Management.

Trump assinou nesta terça-feira um decreto para reduzir o impacto econômico das tarifas "sobrepostas" para os fabricantes de automóveis.

A tarifa alfandegária de 25% para um veículo importado não será somada aos 25% aplicados ao aço ou ao alumínio, indicou um funcionário do Departamento de Comércio. Por enquanto, as peças provenientes do Canadá e do México ficam fora das tarifas se estiverem dentro do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC).

Wall Street deu pouca atenção ao indicador de confiança dos consumidores, que continua caindo nos Estados Unidos a "um nível que não se via desde o início da pandemia de covid", destacou a economista Stephanie Guichard, do centro de estudos Conference Board, citada em um comunicado.