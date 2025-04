Trump pretende reduzir impacto das tarifas para fabricantes de carros, afirma WSJ

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A mudança significa que as empresas que pagam tarifas de 25% sobre as importações de veículos não enfrentarão outros impostos, como os que incidem sobre o aço e o alumínio, segundo o The Wall Street Journal, o primeiro a informar sobre a medida.

O governo também permitirá alguns reembolsos sobre peças automotivas estrangeiras, tarifas que devem entrar em vigor em 3 de maio, segundo o WSJ, que cita fontes que pediram anonimato.

Os fabricantes de automóveis americanos foram um dos setores mais afetados pela guerra tarifária desencadeada por Trump. As medidas provocaram dúvidas sobre as importações procedentes do México e do Canadá.

Os fabricantes de Detroit prosseguiram com os investimentos nestes mercados depois que Trump renegociou o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC) durante seu primeiro mandato.