Trump elogia Bezos após Amazon negar plano de mostrar custo de impostos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (29) que o fundador da Amazon, Jeff Bezos, "fez o correto" ao bloquear um plano do site de comércio eletrônico de mostrar aos consumidores o quanto os impostos afetam o preço final dos produtos.

Horas antes, o porta-voz da Amazon, Tim Doyle, desmentiu uma reportagem do veículo de comunicação americano Punchbowl News segundo a qual a empresa começaria a mostrar "o quanto as tarifas de Trump aumentam o preço de cada produto", uma notícia que gerou tensão com a Casa Branca.