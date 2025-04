Séculos de patrimônio cultural destruídos pelo terremoto em Mianmar

O deslizamento de terra na linha de falha de Sagaing, que atravessa Mianmar no sentido norte-sul, destruiu mais de 3.000 mosteiros e conventos e pelo menos 5.000 templos, informou a junta militar.

O terremoto, o mais forte em Mianmar em décadas, matou mais de 3.700 pessoas. Também deixou dois milhões em situação de "necessidade crítica" em um país já afetado por conflitos civis desencadeados por um golpe militar em 2021, de acordo com as Nações Unidas.

"Não acho que um pedreiro ou um arquiteto conseguiriam reconstruí-lo de forma idêntica", explica a mulher com lágrimas nos olhos, enquanto caminha pelo local onde vai orar há mais de meio século.

"Eu gritei rezando para que o templo Nagayon me salvasse quando o terremoto começou", disse Khin Sein, 83 anos. "Mas meu filho me disse que o templo já havia desmoronado".

Thu Nanda foi até lá para visitar o que restou do monastério de tijolos Me Nu, construído em 1818.

Três quartos dos edifícios históricos listados em uma "zona de patrimônio cultural antigo", em Mianmar, foram danificados pelo terremoto de 2025, segundo as autoridades.

"Mesmo que pudéssemos consertá-lo, as pessoas não conseguiriam sentir o mesmo que sentiriam se fosse o original", acrescenta. "Acho que a perda do nosso patrimônio não afetará apenas o nosso país, mas o mundo inteiro".

"As coisas antigas têm o maior valor", explica o monge de 49 anos. "A perda do patrimônio histórico parte nossos corações".

A reconstrução do patrimônio danificado ainda está em discussão.

As chuvas que se aproximam com o início da estação das monções complicarão a busca por restos humanos sob os escombros, que ainda é a prioridade das autoridades.

No entanto, Thein Myint Ko afirma "nunca ter visto uma tragédia como essa em 65 anos de vida".

"Estou devastado", afirma.

No entanto, em meio à destruição, uma monumental estátua de mármore de Buda, com oito metros de altura, ficou quase intacta. Sua borda dourada foi quebrada e sua base rachada, mas a expressão serena do mestre está intacta.

"Ninguém ficou ferido e a imagem de Buda sobreviveu", observa um homem que limpa as ruínas ao pé da estátua. "Este templo é realmente abençoado", completou.

lmg-jts/ah/rr/lpa/dbh/zm/jmo/yr