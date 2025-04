Reunião de chanceleres dos países do Brics termina sem uma declaração conjunta

Segundo o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, a opção por uma declaração da presidência em vez de um comunicado conjunto está dentro da normalidade e deixa o "caminho aberto" para negociações futuras que serão ainda costuradas para a declaração de chefes de Estado, que será divulgada na ocasião da cúpula dos líderes do Brics, em julho, também no Rio de Janeiro.

A reunião de chanceleres dos países do Brics, no Rio de Janeiro, terminou sem uma declaração conjunta. Em vez disso, foi divulgada nesta terça-feira, 29, uma declaração da Presidência da Reunião de Ministros das Relações Exteriores/Relações Internacionais dos Países Membros do Brics, ocupada atualmente pelo Brasil.

"Decidimos fazer uma declaração da presidência, como ocorre regularmente em muitas reuniões, justamente para deixar o caminho aberto para negociarmos com muito cuidado e com muita precisão uma declaração que acontecerá na ocasião do mês de julho, da reunião dos chefes de Estado. Nós teremos aqui perto de 20 chefes de Estado de todos os países membros e dos países parceiros. Estamos preparado o caminho e aplainando qualquer eventual divergência que haja em algumas das áreas", disse Vieira, a jornalistas, em entrevista após o encerramento das sessões ministeriais no Palácio do Itamaraty, na região central da capital fluminense. "Por isso fizemos uma declaração da presidência e deixamos então para ser trabalhado daqui até o mês de julho uma declaração final que terá um peso e a importância que esse grupo requer e pede, e que será um uma declaração importante para os dias que correm", afirmou o chanceler brasileiro.