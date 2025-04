Novak Djokovic desiste de disputar Masters 1000 de Roma

O astro do tênis Novak Djokovic, longe de sua melhor forma, não participará do Masters 1000 de Roma, anunciaram os organizadores do torneio nesta terça-feira (29), menos de um mês antes do início de Roland Garros.

"Novak Djokovic anunciou que não participará do torneio na Itália de 2025", disseram os organizadores da competição, que acontecerá de 7 a 18 de maio, sem oferecer mais explicações.