Justiça de Cuba revoga liberdade condicional do dissidente José Daniel Ferrer

O Supremo Tribunal de Cuba anunciou, nesta terça-feira (29), que revogou a liberdade condicional concedida em janeiro a dois dissidentes proeminentes, incluindo o líder da oposição, José Daniel Ferrer.

"De acordo com o regulamento, as câmaras criminais dos tribunais populares provinciais de Matanzas e Santiago de Cuba revogaram a liberdade condicional de dois indivíduos sancionados, do grupo dos 553, que descumpriram a lei durante o período probatório ao qual estavam submetidos", informou o Supremo Tribunal em um comunicado enviado à imprensa.