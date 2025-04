Incêndio 'controlado' três dias após explosão mortal em porto iraniano

Os bombeiros conseguiram "controlar", na noite de segunda-feira (28), o incêndio que devastava desde sábado o principal porto do Irã, após uma explosão mortal atribuída à "negligência" pelas autoridades iranianas.

Na manhã de terça-feira, imagens exibidas ao vivo na televisão ainda mostravam uma densa fumaça saindo dos contêineres empilhados no porto de Shahid Rajai, no sul do Irã, onde a explosão deixou pelo menos 70 mortos e centenas de feridos.