Grande campanha de reforma da Torre Eiffel está perto do fim

Este ciclo de trabalhos, o maior em 40 anos, deverá ser concluído em 2026 com a pintura do interior, disse Jean François Martins, presidente da Sociedade Operacional da Torre Eiffel (Sete), de propriedade da Prefeitura de Paris.

Com 6,3 milhões de visitantes de 150 países em 2024, a Torre Eiffel atingiu um "recorde histórico de satisfação" do público, segundo uma pesquisa da empresa Test.

A parte mais importante já foi concluída, incluindo a reforma do elevador do pilar norte, que foi reaberto em janeiro, a um custo de 66 milhões de dólares (R$ 372 milhões, na cotação atual), e a maior parte da campanha de pintura, que custou pelo menos 91 milhões de dólares (R$ 513 milhões).

Noventa e seis por cento dos visitantes entrevistados declararam-se satisfeitos, em comparação com 84% em 2023 e 81% em 2019, de acordo com mais de 21.000 questionários coletados na saída do monumento ou online.

juc/bfa/pta/def/mab/mb/aa/dd