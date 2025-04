EUA ameaça jogar a toalha com Rússia e Ucrânia

O presidente Donald Trump havia prometido encerrar a guerra nas primeiras 24 horas após retornar à Casa Branca, mas, ao completar 100 dias no cargo nesta terça, Rubio sugeriu que a administração em breve poderá se concentrar em outras questões.

"Estamos em um momento no qual ambas as partes devem apresentar propostas concretas sobre como pôr fim a este conflito", declarou Tammy Bruce, porta-voz do Departamento de Estado, em coletiva de imprensa.

"Se não houver progresso, daremos um passo atrás como mediadores nesse processo", afirmou Bruce.

Ela acrescentou que, em última instância, cabe a Trump decidir se continuará buscando uma via diplomática.

O presidente russo, Vladimir Putin, propôs um cessar-fogo de três dias por ocasião das comemorações, na próxima semana, do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, em Moscou. Mas rejeitou um apelo dos Estados Unidos — com o qual a Ucrânia concorda — por um cessar-fogo de 30 dias.