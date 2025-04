Chile desenvolve arroz resistente capaz de se adaptar às mudanças climáticas

Nos campos do sul do Chile, cada vez mais afetados pela seca, uma nova semente de arroz promete transformar seu cultivo: com menos água, ela resiste a climas mais extremos sem diminuir sua produtividade.

Durante milênios, a humanidade inundou campos de arroz para eliminar ervas daninhas e prevenir pragas, mas a escassez de água alimentou uma corrida para desenvolver novas técnicas de produção para o alimento mais consumido do mundo.