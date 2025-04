Cepal reduz estimativa de crescimento da América Latina em 2025 por guerra tarifária

Segundo nota da Comissão Econômica para a América Latina (Cepal), a região enfrenta "um cenário internacional muito complexo e de muita incerteza" após o anúncio do 'tarifaço' feito no início do mês pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Segundo a Cepal, a região será diretamente impactada em seu comércio com os Estados Unidos, que juntamente com a China, são seus principais parceiros comerciais.

A maior volatilidade dos mercados financeiros, a desaceleração da demanda externa, a instabilidade cambiária, um menor dinamismo da demanda interna e dos investimentos também vão afetar a região, segundo a Cepal.

Por sua dependência maior dos Estados Unidos, o Caribe, a América Central e o México serão os mais afetados.

Em um cenário em que a maioria das estimativas para este ano é reduzida, a Argentina é o único país que registra um aumento (+0,7%), alcançando uma expansão estimada do PIB de 5% no segundo ano do governo do libertário Javier Milei.