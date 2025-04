Bebês retirados do Vietnã durante a guerra buscam suas mães 50 anos depois

Durante os caóticos dias finais da Guerra do Vietnã, os americanos deslocaram mais de 3.000 crianças, que mais tarde foram adotadas na América do Norte, Europa ou Austrália.

"Só quero saber se minha mãe biológica está viva ou morta. Quero conhecer sua história", explicou à AFP, de sua casa em Hoi An, no centro do Vietnã, com vista para os campos de arroz.

O Vietnã comemora com grande solenidade, nesta quarta-feira (30), o 50º aniversário da queda de Saigon (atualmente cidade de Ho Chi Minh), que marcou a vitória do norte comunista sobre o sul pró-americano.

A operação começou com uma catástrofe: 4 de abril de 1975, um Lockheed C-5 Galaxy, o primeiro voo de evacuação organizado pelos Estados Unidos, caiu poucos minutos após a decolagem, com 314 passageiros a bordo; 138 pessoas morreram, incluindo 78 crianças.

No entanto, ela não se considera vítima daquele acidente, do qual não tem lembranças. "Sem imagem, sem som, sem cheiro".

"As pessoas que morreram no acidente, os militares que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), as famílias dos militares que perderam membros no acidente e os pais estavam esperando um bebê e receberam apenas cadáveres... Eles são as vítimas, não eu", afirma.

James Ross Tung Dudas, que tinha três anos quando chegou aos Estados Unidos, no segundo voo da operação, disse à AFP que passou anos procurando sua mãe biológica, até agora sem sucesso.